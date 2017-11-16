В России собираются запретить ввоз детских товаров из зарубежных интернет-магазинов

Предложение запретить ввоз детских товаров из иностранных онлайн-магазинов поступило в Минпромторг от Ассоциации компаний интернет-торговли. По словам исполнительного директора ассоциации Артема Соколова, если запрет введут, отправитель обязан будет прикладывать к посылке сертификат, который почтовые операторы предъявят на таможне.

По прогнозам экспертов, по итогам 2017 года в Россию ввезут более 15 млн единиц детских товаров, купленных на зарубежных интернет-площадках. При этом до 90% таких покупок представляют потенциальную опасность для здоровья детей, поскольку не имеют сертификатов качества.

Детская продукция на зарубежных сайтах часто стоит на треть дешевле, чем в российских магазинах.

Продавцы, не подпадающие под российскую юрисдикцию, не обязаны платить 18% НДС. Не требуется платить и 10% таможенной пошлины, поскольку доставка оформляется как частная посылка.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала изданию, что из-за сложившихся правил российские торговые компании и производители теряют прибыль, поскольку им сложно бороться с конкурентами, пишет bfm.ru.