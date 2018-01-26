Японцы научились выращивать морозоустойчивые бананы со съедобной кожурой

Они намного слаще обычных, а их кожуру можно есть. При этом растение выращивают с помощью очень низких температур.

Новый сорт банана называется "Монгей" (в переводе с японского "Невероятный"), пишет New York Post. Чтобы вырастить бананы со съедобной шкуркой, молодые кусты высаживают при температуре в -60. Через некоторое время их размораживают и пересаживают в другую почву. Потом они растут, как обычные бананы, при температуре +26,5. Из-за изменения температуры их рост сильно ускоряется, а кожура становится тоньше и "напоминает листья салата".

Кожура банана полезна для здоровья, так как содержит много микроэлементов. Сам банан при этом слаще обычных.

Сейчас D&T Farm поставляет всего 10 таких бананов в неделю в единственный магазин, и каждый из плодов стоит около $5,75. Однако в будущем возможны поставки за рубеж, в частности, в США, пишет "Росбалт".