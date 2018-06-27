Содержание парка у дворца Кадырова обойдется бюджету в 34 млн рублей

На содержание зеленой зоны готовы потратить почти 34 миллиона из бюджета Чечни.

Информация об электронном аукционе появилась на сайте госзакупок. В заявке говорится, что на территории административного комплекса по улицам Рубежной и Тбилисской в Грозном требуется выполнение работ по содержанию зеленой зоны. По этому адресу находится резиденция чеченского лидера. За чистоту в парке Рамзана Кадырова заплатят 33,9 миллиона рублей из бюджета республики.

Резиденция и принадлежащая ей территория занимают 260 тысяч квадратных метров в центре Грозного (больше, чем территория Зимнего дворца в Санкт-Петербурге), пишет ura.ru. На строительство "Дворца Кадырова" было выделено в общей сложности около 10 миллиардов рублей. По сравнению с этой суммой, 34 миллиона на уход за зеленой зоной на берегу реки Сунжи кажутся малыми тратами.