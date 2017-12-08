Составлен ежегодный список шокирующих прогнозов

С такими предсказаниями датский инвестиционный банк традиционно выступает в конце года. События, о которых говорят банкиры, еще называют "черными лебедями". Это маловероятные тренды, которые могут полностью перевернуть картину мира.

Saxo Bank прогнозирует, что биткоин будет стремительно расти в течение всего года, но из-за России и Китая, которые запретят несанкционированные криптовалюты, его ждет стремительное падение. К 2019 году он будет стоить всего 1000 долларов, то есть в 15 раз меньше, чем сейчас.

Женщины будут стремительно захватывать власть в корпорациях. Сейчас они нередко образованней мужчин и все чаще специализируются на бизнесе. На сегодня представительницы слабого пола главенствуют в 32 компаниях из списка Fortune 500. В следующем году таких корпораций будет в два раза больше.

Американский Федрезерв утратит независимость. Это произойдет из-за того, что Вашингтон усилит контроль над монетарной политикой ФРС, чтобы не допустить угрозы обвала долгового рынка.

Китай перейдет на нефтеюани. Шанхайская энергетическая биржа, пользуясь ослаблением влияния США, начнет заключать нефтяные контракты в китайской валюте, что будет иметь огромные финансовые и геополитические последствия.

На мировых рынках будет всплеск волатильности. Нынешнее состояние аналитики Saxo Bank сравнили с пороховой бочкой, пишет вfm.ru.

Африканская весна и расцвет ЮАР: в нескольких странах черного континента произойдет смена власти. В африканских государствах начнется мощный экономический рост, в первую очередь в ЮАР, валюта которой вырастет к доллару на 30%.

Какие из этих прогнозов наиболее и наименее вероятные?

Евгений Коган,

управляющий директор компании "Московские партнеры":

— Раз Saxo Bank нам рассказывает про обвал биткоина, видимо, биткоину еще расти и расти. Я шучу. Уже многие нам предвещали обвал. Я думаю, что он начнется, когда система начнет быть более либеральной и, в частности, банки немножко уменьшат свой пыл по комплаенсу и так далее, тогда действительно биткоин может упасть. А пока вряд ли. Конечно, трясти его будет не по-детски, но прогнозировать такие вещи очень сложно. Что касается участия женщин в жизни корпораций, я был бы рад, если бы они захватили все ведущие позиции, можно было бы расслабиться и в какой-то момент сказать: я тоже хочу, чтобы мне дали денег, а не с меня просили. Но пока я боюсь, что нам, мужикам, придется только мечтать об этом моменте.

Иногда прогнозы Saxo Bank все-таки сбываются. Например, в прошлом году аналитики предсказали рост мексиканского песо и биткоина. Причем, рост криптовалюты превзошел даже самые шокирующие ожидания аналитиков банка: они прогнозировали курс к концу года в две тысячи долларов, тогда как 8 декабря биткоин уходил уже выше отметки в 18 тысяч.