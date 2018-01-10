Состоятельные россияне кинулись скупать гражданство Мальты

В списке людей, ставших гражданами этой страны, опубликованном на официальном сайте правительства Мальты значатся 730 человек с "типичными для России именами, фамилиями и отчествами".

Среди них есть и те, чьи имена полностью совпадают с именами российских предпринимателей. Например, полные тезки основателя и совладельца "Яндекса" Аркадия Воложа, владельца инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Бориса Минца, совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса, совладельца Beluga Group Александра Мечетина и одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова.

Также в списке корреспонденты агентства нашли семью владельца крупной девелоперской компании ФСК "Лидер" Владимира Воронина, топ-менеджеров "Лаборатории Касперского", гендиректора золотодобывающей компании "Полюс" Павла Грачева, входящего в топ-25 самых высокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes; топ-менеджеров Huawei, Candy-Hoover Group и многих других.

По информации издания, получившие мальтийские паспорта россияне стали участниками программы "Гражданство в обмен на инвестиции". Она действует с конца 2013 года и предполагает минимальную сумму инвестиций, необходимую для получения гражданства, в размере 880?000 евро, пишет znak.com.

На момент написания материала представители Минца, Несиса, Мечетина, Худокормова и Марея на вопросы о получении гражданства Мальты не ответили.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в России необходимо пересмотреть потребительскую корзину, и прежде всего, улучшить качественный состав набора продуктов питания, добавив туда рыбу и мясо.