Сотрудники ФБР потратили $25 тыс. из бюджета на ужин с преступниками

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США потратили из бюджета $25 тыс. на ужин в итальянском ресторане для мафиози.
Тусовку назвали "рождественской вечеринкой Коза ностры", передает New York Post. Ужин состоялся Бронксе, в декабре 2014 года. Цель застоя была проста — выманить и арестовать членов мафии.
О трате стало известно из показаний спецагента Уильяма Инцерильо во время слушаний в Федеральном суде Манхэттена по делу преступного босса Джозефа Мерлино, пишут "Известия".
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