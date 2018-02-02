Сотрудники ФБР потратили $25 тыс. из бюджета на ужин с преступниками

Тусовку назвали "рождественской вечеринкой Коза ностры", передает New York Post. Ужин состоялся Бронксе, в декабре 2014 года. Цель застоя была проста — выманить и арестовать членов мафии.

О трате стало известно из показаний спецагента Уильяма Инцерильо во время слушаний в Федеральном суде Манхэттена по делу преступного босса Джозефа Мерлино, пишут "Известия".