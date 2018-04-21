Совет Федерации удивлен, что Госдеп США "заметил" коррупцию на Украине

21 апреля Госдеп США в докладе по итогам 2017 года рассказал о нарушениях прав человека, цензуре и широкомасштабной коррупции на Украине. Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, высказал удивление о том, что "они заметили это только сейчас", цитирует его слова RT.

Сергей Цеков предположил, что, представленный доклад не повлияет на поддержку США украинской стороны. "Американцы действуют по следующему принципу: Порошенко — проходимец, его окружение — такое же, но это наши проходимцы, наши союзники. Поэтому я считаю, что никаких серьёзных последствий данный доклад иметь не будет", — сказал сенатор. В докладе Госдеп США отметил, что на Украине распространены "широкомасштабная коррупция на правительственном уровне; цензура; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств", пишет RT. "Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки, а также жёсткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей", — сказано в документе.