Создатели "Игры престолов" анонсировали гибель ключевых героев сериала

Команда, работающая над съемками сериала, пообещала, что последний сезон не разочарует поклонников. "Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как встретят свою смерть", — заявила старший вице-президент HBO Франческа Орси. Она также отметила, что после того, как члены съемочной группы дочитали сценарий, они аплодировали около 20 минут, при этом у всех на глазах были слезы.

Ранее в HBO сообщили, что финальный сезон "Игры престолов" выйдет на экраны не раньше 2019 года, поскольку создатели стремятся сделать его самого высокого качества. Он будет включать в себя шесть эпизодов, сообщают "Известия".

В качестве режиссеров последнего сезона нашумевшего сериала выступят Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс, а продюсерами станут Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.