Специалисты NASA рассказали, почему тают ледники Антарктиды

Загадочным источником тепла может быть скрывающийся подо льдом мантийный плюм — узкий, поднимающийся в твердом состоянии разогретый участок мантии. Температура земной коры над ним повышается, и в результате ледники тают, трескаются, разрушаются, пишет Lenta.ru.

Еще около 30 лет назад ученый из Университета Колорадо предполагал, что в Западной Антарктиде может находиться подобный мантийный плюм, однако до недавнего времени подтверждений этой гипотезы получить не удавалось. Специалисты NASA смогли убедиться в правдивости данной теории.

Эксперты разработали специальную численную модель. Они подсчитали, сколько геотермальной энергии требуется для всех процессов, протекающих в Земле Мэри Бэрд, в том числе для появления существующих там подземных рек и озер. Сравнив теоретическую модель с данными, полученными во время антарктических экспедиций, ученые пришли к выводу, что под поверхностью действительно находится мантийный плюм, который образовался еще 50-110 миллионов лет назад — задолго до формирования на континенте ледяного щита.

Еще в 2011 году российские буровики в Антарктиде на глубине 3700 метров обнаружили тёплый лёд.