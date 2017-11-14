США показали видео появления трех авианосцев у берегов Кореи.

Три американских авианосца вошли в операционную зону Южной Кореи для участия в совместных учениях. Видео, на котором показаны совместные учения опубликовали на канале ВМС США, пишут РИА Новости.
Как сообщает агентство Ренхап, Сеул впервые проводит военные учения с тремя авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт". Военные корабли сопровождают более десяти кораблей, включая два эсминца Sejong the Great и the Seoae Yu Seong-ryong.
"Военно-морские силы Южной Кореи и США поддерживают идеальную защитную позицию для проведения совместных операций в любое время и в любом месте. С помощью нашего крепкого альянса, мы сможем противостоять провокациям противника", — передает агентство слова капитана эсминца Sejong the Great Ли Ку Сона.
Агентство также сообщает, что проведение учений с тремя авианосцами — необычно. Последний раз такие учения проходили десять лет назад у вод Гуама в Тихом океане.
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