США показали видео появления трех авианосцев у берегов Кореи.

Как сообщает агентство Ренхап, Сеул впервые проводит военные учения с тремя авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт". Военные корабли сопровождают более десяти кораблей, включая два эсминца Sejong the Great и the Seoae Yu Seong-ryong.

"Военно-морские силы Южной Кореи и США поддерживают идеальную защитную позицию для проведения совместных операций в любое время и в любом месте. С помощью нашего крепкого альянса, мы сможем противостоять провокациям противника", — передает агентство слова капитана эсминца Sejong the Great Ли Ку Сона.

Агентство также сообщает, что проведение учений с тремя авианосцами — необычно. Последний раз такие учения проходили десять лет назад у вод Гуама в Тихом океане.