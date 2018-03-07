США ввели санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына

Как уточнила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт, решение о введении санкций приняли после того, как Вашингтон подготовил официальное заключение по этому делу. Ограничения вступили в силу 5 марта, сообщает ТАСС.

Какие именно санкции они предусматривают, Науэрт не уточнила, но подчеркнула, что новые карательные меры "дополняют уже действующие всеобъемлющие санкции, которые США ввели ранее, чтобы пресечь незаконные действия Северной Кореи".

Справка

Ким Чен Нам — старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Брат северокорейского лидера был убит в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура. Он скончался после того, как две девушки брызнули ему чем-то в лицо.