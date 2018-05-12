США завили о перехвате российских бомбардировщиков у берегов Аляски

Сегодня, 13:19.
Жизнь

Американские СМИ сообщают, что истребители США F-22 осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в небе к западу от побережья штата Аляска, пишут "Известия".

ВКС России. Истребители.
ВКС России. Истребители. Фото: мвд.рф.

Предположительно, инцидент произошел в международном воздушном пространстве недалеко от побережья Аляски к северу от Алеутских островов.

Американский канал CNN со ссылкой на заявление на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Эндрю Хеннесси сообщает, что два российских дальних бомбардировщика Ту-95 оказались в опознавательной зоне ПВО США, пишет ТАСС.

Американские истребители сопровождали российские самолеты пока те не покинули опознавательную зону.  Границы штата российские бомбардировщики не нарушили.

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