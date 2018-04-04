Дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTubе россияне

Как сообщает РБК, женщина, имя которой не называется, выстрелила в своего бойфренда и, предположительно попала ему в живот. По предварительной информации инцидент произошел возле кафе на территории комплекса, в котором находится штаб-квартира YouTube. В результате инцидента ранения получили еще несколько человек, которые были доставлены в близлежащие больницы. В общей сложности можно говорить от четырех пострадавших.

Посольство России в Соединенных Штатах выясняет, пострадали ли в ходе стрельбы в Калифорнии российские граждане, цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.



"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", — написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).

Еще один сотрудник компании рассказал, что во время эвакуации видел "пятна крови". По его словам, злоумышленник, открывший огонь, совершил самоубийство.