Стали известны подробности субботнего теракта во Франции

Человек напал на прохожих около 10:00. Он размахивал ножом. Уже через 9 минут нападавшего расстреляла полиция. Его личность идентифицировали по отпечаткам пальцев. Им оказался 20-летний выходец из Чечни.

В результате нападения злоумышленника погиб 29-летний прохожий, два человека получили серьезные ранения и еще два – незначительные порезы.

СМИ сообщают, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).