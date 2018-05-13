Стали известны подробности субботнего теракта во Франции

Французская полиция установила личность человека, который в субботу 12 мая ножом убил одного прохожего и ранил еще четверых в Париже. ЧП произошло возле площади Оперы — в месте, где много баров, ресторанов и театров, очень популярных среди местных и приезжих, пишет Газета.ру.
Человек напал на прохожих около 10:00. Он размахивал ножом. Уже через 9 минут нападавшего расстреляла полиция. Его личность идентифицировали по отпечаткам пальцев. Им оказался 20-летний выходец из Чечни.
В результате нападения злоумышленника погиб 29-летний прохожий, два человека получили серьезные ранения и еще два – незначительные порезы.
СМИ сообщают, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
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