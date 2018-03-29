Стали известны подробности зверского убийства мужчины в Алтайском крае

По данным следствия, ночью 25 марта около пивного бара обвиняемые и 25-летний пострадавший поссорились. Пьяные мужчины много раз ударили незнакомца в область головы. Затем против его воли увели в квартиру одного из злоумышленников. Там они надели мужчине наручники, связали ноги и продолжили избивать. От полученных телесных повреждений бийчанин скончался на месте происшествия. Злоумышленники выбросили тело на улицу с балкона.

Обвиняемых заключили под стражу. Следователи продолжают расследование.

Напомним, в Барнауле в обед 26 марта в одном из мусорных баков обнаружили труп мужчины.