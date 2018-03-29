Стали известны подробности зверского убийства мужчины в Алтайском крае

В Бийске двум местным жителям 23-х и 28 лет предъявили обвинение в убийстве. Они ударили мужчину, увели его домой и продолжили избивать, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Позднее труп нашли жители многоэтажки.
По данным следствия, ночью 25 марта около пивного бара обвиняемые и 25-летний пострадавший поссорились. Пьяные мужчины много раз ударили незнакомца в область головы. Затем против его воли увели в квартиру одного из злоумышленников. Там они надели мужчине наручники, связали ноги и продолжили избивать. От полученных телесных повреждений бийчанин скончался на месте происшествия. Злоумышленники выбросили тело на улицу с балкона.
Обвиняемых заключили под стражу. Следователи продолжают расследование.
Напомним, в Барнауле в обед 26 марта в одном из мусорных баков обнаружили труп мужчины.
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