Стали известны продукты, которые вызывают рак

Британский журнал Which, которй специализируется на проверке качества товаров и услуг, опубликовал список наиболее опасных продуктов и пищевых добавок, способных вызывать рак, пишут "Известия".
Самым опасным продуктом, повышающим риск возникновения рака кишечника и желудка, стало красное переработанное мясо, например, бекон, ветчина и салями. Для увеличения срока хранения мяса и изменения его вкусовых качеств в него добавляют нитраты и нитриты, которые являются канцерогенами.
Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что даже 50 г переработанного мяса в день (эквивалентно двум ломтикам бекона) увеличивают риск развития рака кишечника на 18%.
В число факторов, которые значительно повышают риск появления онкологии, входят пестициды, пищевые добавки и искусственные подсластители, сообщает Международное агентство по изучению рака. Однако пока наука не выявила прямой связи между их употреблением и раковыми заболеваниями.
В дополнение к обработанному мясу на возникновение злокачественных опухолей оказывают влияние курение, избыточный вес, низкая активность, плохое питание и употребление алкоголя. Курение является фактором риска для по крайней мере 15 видов онкологии и является причиной около 15% случаев рака в Британии.
Для снижения вероятности заболевания раком журнал советует употреблять так называемые суперфуды: куркуму, зеленый чай, чернику, гранаты, жирную рыбу, разные овощи и фрукты, клетчатку. Тем не менее, в статье сказано, что нет никаких "надежных" доказательств, подтверждающих их способность препятствовать онкологии. Также советуют держать вес в пределах нормы и не курить.
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