Стало известно, какие мобильные приложение стали самыми популярными в 2017 году

Самым популярным приложением в магазине Google Play стал сервис для прямых трансляций VK Live от разработчиков "ВКонтакте". Его скачали более 5 млн раз.

На втором месте — сервис для поиска попутчиков BeepCar. Кроме того, в пятерку попали FaceApp, "Pandao — покупай выгодно" и Face Warp 2.

В Google назвали самую популярную новинку среди игр – ей стала CATS: Crash Arena Turbo Stars. Топ фильмов года возглавила "Темная башня", а самой популярной книгой стала "#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!".