Стало известно, какие мобильные приложение стали самыми популярными в 2017 году

В Google Play подвели итоги 2017 года и назвали главные приложения, игры, фильмы и новинки, пишет Adindex.ru.
Самым популярным приложением в магазине Google Play стал сервис для прямых трансляций VK Live от разработчиков "ВКонтакте". Его скачали более 5 млн раз.
На втором месте — сервис для поиска попутчиков BeepCar. Кроме того, в пятерку попали FaceApp, "Pandao — покупай выгодно" и Face Warp 2.
В Google назвали самую популярную новинку среди игр – ей стала CATS: Crash Arena Turbo Stars. Топ фильмов года возглавила "Темная башня", а самой популярной книгой стала "#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!".
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