Провокация: Стас Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на российские суды

"Суды рассмотрели, что в фильме был использован заявленный сценический образ, но воспроизведено оригинальное персональное изображение. Заявитель не доказал, что они идентичны. Это было сделано в жанре пародии", — написано в жалобе Михайлова.

"Пародия запятнала его (Стаса Михайлова — прим. ред) достоинство, личную деловую репутацию, и он может обратиться к 152 статье Гражданского кодекса РФ", — заявлено в жалобе.

В качестве претензии высказывается то, что российские суды посмотрели только коммерческий трейлер и отказались смотреть ленту целиком, пишет znak.com.

В 2013 и 2014 годах Михайлов судился с "Телекомпанией НТВ", ООО "Центральное телевидение" и ОАО "ТНТ-Телесеть" за незаконное использование своего изображения, писали РИА Новости. С первых двух ответчиков было взыскано 150 тыс. рублей, с третьего — 100 тыс. рублей в пользу Стаса Михайлова.

В мае 2013 года Останкинский суд Москвы отклонил иск Михайлова к прокатчику художественного фильма "Дублер" ООО "Каропрокат" на взыскание в пользу певца компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей за использование его изображения без согласия в киноленте.

В документе указано, что певец отправил жалобу об охране личного изображения в ЕСПЧ 5 декабря 2014 года.

По последним данным, представители Стаса Михайлова опровергли подачу жалобы певцом в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), назвав происходящее провокацией.

"Мы не имеем к этой жалобе никакого отношения, мы не обращались в Европейский суд и не жаловались на власти России", — заявил "URA.RU" директор Стаса Михайлова Сергей Кононов. По его словам, речь идет о "какой-то провокации". "Мы сейчас разбираемся, кто это сделал, и обязательно привлечем виновных к ответственности", — сказал собеседник агентства, признав, что несколько лет назад конфликт между Михайловым и авторами фильма все же был.

Между тем представители Стаса Михайлова намерены оперативно отозвать иск, о защите репутации, поданный в 2014 году в ЕСПЧ и принятой к рассмотрению в октябре, сообщила администрация певца в заявлении, поступившем в распоряжение РБК.



"Конфликт с создателями данной ленты у исполнителя действительно был и повлек за собой ряд исковых заявлений, что широко освещалось в прессе. Однако на данный момент конфликт полностью исчерпан, и у его сторон нет никаких претензий друг к другу", — говорится в заявлении. Представители певца подчеркнули, что информация о жалобе, которая была направлена в Европейский суд, "утратила всякую актуальность". При этом они отметили, что иск был подан "для зашиты репутации артиста, но без его непосредственного участия".



