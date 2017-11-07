Провокация: Стас Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на российские суды

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу отечественного певца Стаса Михайлова против властей России. Поводом для подачи иска стал отказ российских судов защитить его права на персональное изображение, которое спародировал резидент Comedy Club Александр Ревва в художественном фильме "Дублер", написал руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.
"Суды рассмотрели, что в фильме был использован заявленный сценический образ, но воспроизведено оригинальное персональное изображение. Заявитель не доказал, что они идентичны. Это было сделано в жанре пародии", — написано в жалобе Михайлова.
"Пародия запятнала его (Стаса Михайлова — прим. ред) достоинство, личную деловую репутацию, и он может обратиться к 152 статье Гражданского кодекса РФ", — заявлено в жалобе.
В качестве претензии высказывается то, что российские суды посмотрели только коммерческий трейлер и отказались смотреть ленту целиком, пишет znak.com.
В 2013 и 2014 годах Михайлов судился с "Телекомпанией НТВ", ООО "Центральное телевидение" и ОАО "ТНТ-Телесеть" за незаконное использование своего изображения, писали РИА Новости. С первых двух ответчиков было взыскано 150 тыс. рублей, с третьего — 100 тыс. рублей в пользу Стаса Михайлова.
В мае 2013 года Останкинский суд Москвы отклонил иск Михайлова к прокатчику художественного фильма "Дублер" ООО "Каропрокат" на взыскание в пользу певца компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей за использование его изображения без согласия в киноленте.
В документе указано, что певец отправил жалобу об охране личного изображения в ЕСПЧ 5 декабря 2014 года.
По последним данным, представители Стаса Михайлова опровергли подачу жалобы певцом в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), назвав происходящее провокацией.
"Мы не имеем к этой жалобе никакого отношения, мы не обращались в Европейский суд и не жаловались на власти России", — заявил "URA.RU" директор Стаса Михайлова Сергей Кононов. По его словам, речь идет о "какой-то провокации". "Мы сейчас разбираемся, кто это сделал, и обязательно привлечем виновных к ответственности", — сказал собеседник агентства, признав, что несколько лет назад конфликт между Михайловым и авторами фильма все же был.
Между тем представители Стаса Михайлова намерены оперативно отозвать иск, о защите репутации, поданный в 2014 году в ЕСПЧ и принятой к рассмотрению в октябре, сообщила администрация певца в заявлении, поступившем в распоряжение РБК.
"Конфликт с создателями данной ленты у исполнителя действительно был и повлек за собой ряд исковых заявлений, что широко освещалось в прессе. Однако на данный момент конфликт полностью исчерпан, и у его сторон нет никаких претензий друг к другу", — говорится в заявлении. Представители певца подчеркнули, что информация о жалобе, которая была направлена в Европейский суд, "утратила всякую актуальность". При этом они отметили, что иск был подан "для зашиты репутации артиста, но без его непосредственного участия".
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