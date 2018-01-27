Ставки по рублевым депозитам скатились до исторического минимума

По данным ЦБ, средневзвешенная максимальная ставка десяти ведущих банков России за вторую декаду января составила 7,12%. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдений с середины 2009 года.

На пике в 15,6% ставка по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014-го, после резкого повышения регулятором ключевой ставки. С чем связано нынешнее снижение доходности банковских депозитов?

Объясняет независимый аналитик Дмитрий Степанов: "Текущая ситуация на рынке характеризуется очень высокой рублевой избыточностью у банков. Денег в притоке по депозитам огромная масса, при этом спрос на кредитные линии, на потребкредитование, автокредитование находятся на устойчивом рынке, но явно не поспевает за темпами прироста депозитов. Отсюда мы видим избыточную ликвидность. Банки не готовы принимать деньги под более высокую ставку. Ставка будет снижаться, потому что, вероятно, инвесторы далее понесут деньги. Деньги успешно и большими объемами оседают на счетах банков со стороны физлиц".

По мнению эксперта, линия поддержки по депозитам — это примерная инфляция. "Она находится на отметке 4-5 %. Соответственно, обычные депозиты падают практически до такой отметки. Мы можем увидеть снижение доходности по рублевым депозитам примерно до отметки 6-6,5%", — говорит независимый аналитик.

Есть ли сегодня альтернатива банковским вкладам?

Владимир Шевченко,

главный редактор банковского портала Finnews.ru:

— Теоретически, конечно, существуют облигации федерального займа. Их даже может простой человек купить. Но там же доходность тоже падает, как и по вкладам. Она всего лишь чуть-чуть больше, чем по вкладам. А комиссии съедят эту доходность, и будет примерно то на то, но телодвижений нужно делать больше. Так что неинтересно. Остаются акции, допустим. Акции пока растут, но они же могут ведь не только расти, но и падать, а это убыток. В итоге получается, что у нас облигации, которые сопоставимы по доходности с вкладами.

Средневзвешенной максимальной ставкой ЦБ называет среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях. Регулятор не советует банкам привлекать вклады по ставке на 2 процентных пункта выше средневзвешенной.