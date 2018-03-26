Сторонник теории "плоской земли" собрал ракету и упал на ней с высоты 600 метров

В США сторонник теории о том, что Земля плоская, сконструировал космическую ракету и взлетел на ней.
Ракету на паровом двигателе запустили в пустыне Мохаве. Самодельное устройство поднялось на высоту почти 600 м и внезапно начало падать, передает Meduza.
"Космонавт", которого уже прозвали "безумным", получил незначительные травмы.
.@tmro @orbitalpodcast @talkingspace @WeHaveMECO @Interplanetypod @We_Martians @AWTYMars @RITSPEX Mike Hughes tries once again to launch his steam-powered rocket today (Sat. Mar. 24) but this time it’s free to watch on NoizeTV and he’s also allowing all media to attend. pic.twitter.com/cjla1i7JDW— Mark Wilson (@CrustySeaDog) 24 марта 2018 г.
Ранее он заявил, что построит такую ракету, чтобы можно было подняться на несколько тысяч метров и сфотографировать "земной диск", пишет "Росбалт".
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