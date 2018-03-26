Сторонник теории "плоской земли" собрал ракету и упал на ней с высоты 600 метров

Сегодня, 21:14.
Жизнь

В США сторонник теории о том, что Земля плоская, сконструировал космическую ракету и взлетел на ней.

Флаг США.
Флаг США. Фото: Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

Ракету на паровом двигателе запустили в пустыне Мохаве. Самодельное устройство поднялось на высоту почти 600 м и внезапно начало падать, передает Meduza.

"Космонавт", которого уже прозвали "безумным", получил незначительные травмы.

Ранее он заявил, что построит такую ракету, чтобы можно было подняться на несколько тысяч метров и сфотографировать "земной диск", пишет "Росбалт".

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