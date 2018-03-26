Сторонник теории "плоской земли" собрал ракету и упал на ней с высоты 600 метров

Ракету на паровом двигателе запустили в пустыне Мохаве. Самодельное устройство поднялось на высоту почти 600 м и внезапно начало падать, передает Meduza.

"Космонавт", которого уже прозвали "безумным", получил незначительные травмы.

Ранее он заявил, что построит такую ракету, чтобы можно было подняться на несколько тысяч метров и сфотографировать "земной диск", пишет "Росбалт".