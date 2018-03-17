Страшная поножовщина: два мальчика-брата попали в больницу в Воронежской области

По данным следователей, 8-летнего мальчика с ножевыми ранениями в области шеи и живота и его 16-летнего брата с проникающим ранением в области шеи нашли в квартире одного из домов Острогожска 16 марта. Мальчиков доставили в больницу.

Младший ребенок получил больше 10 ножевых ранений. Как сообщили местные жители корреспонденту "Вести-Воронеж", - от старшего брата. Если мальчик выживет, его доставят на лечение в Воронеж.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и выясняют сейчас все обстоятельства произошедшего.