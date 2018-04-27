Студенты-политологи посетили сессию Барнаульской гордумы

Студенты-политологи АлтГУ познакомились с регламентом работы думы, повесткой сессии. Они понаблюдали за работой депутатов и голосованием фракций.

Всего было вынесено 14 вопросов. По каждому из них приняты единогласное решение. Возможно, из-за того, что они были детально проработаны на заседаниях комитетов городской Думы, отчасти от того, что вопросы не были политизированы.

Особый внимание у участников проекта вызвали вопросы реализации муниципального проекта по современной городской среде, содержания спортивных объектов города, правотворческих возможностях горожан. Также студентов заинтересовали вопросы кадрового обеспечения муниципальной службы и льгот для молодых семей, родивших двойню.

Вскоре участники Инкубатора посетят комитеты БГД. Такое предложение уже поступило от депутата Марины Ермоленко.

Проект "Инкубатор молодежных инициатив" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.