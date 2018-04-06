16 судей не смогли решить, должно ли барнаульское ТСЖ ветеранов МВД энергетикам полмиллиона

"Барнаульская горэлектросеть" четвертый год судится с ТСЖ "Сокол", в котором живут ветераны МВД (ул. Шумакова, 40). Энергетики пытаются доказать, что ТСЖ задолжало более 0,5 млн рублей. Суды не раз приходили к выводу: товарищество не должно ни копейки, а БГЭС, требуя долг, злоупотребляет правом. Но разбирательства продолжаются. Отступать не хочет никто.
Под полный контроль
Кажется, ну, о чем тут судиться столько времени? Долг — он либо есть, либо его нет. Между тем, в разбирательствах приняли участие как минимум 16 судей в Барнауле, Томске и Тюмени. И это еще не конец.
Завязкой этой многосерийной судебной истории стало решение ТСЖ "Сокол" (а живут здесь ветераны МВД) взять в свои руки весь учет электроэнергии: и в квартирах, и в подъездах, поясняет председатель товарищества — бывший СОБРовец.
Григорий Иванов,
председатель ТСЖ "Сокол":
— Это нужно было для полного контроля и правильности начисления ОДН. Мы не знали, как подают наши жильцы показания своих счетчиков, подают ли полностью, своевременно, в том объеме, в каком потребили. И не понимали, как БГЭС рассчитывает ОДН.
До этого за киловатт-часы в квартире жильцы платили напрямую в "Горэлектросеть", а за места общего пользования — в товарищество (которое уже расплачивалось с энергетиками).
"Восприняли враждебно"
Итак, в мае 2013-го ТСЖ ставит общедомовой счетчик для измерения всей входящей в дом электроэнергии — вместо прежнего, мерившего только ОДН. А затем просит энергетиков закрыть лицевые счета жильцов и передать ему сведения по индивидуальным счетчикам.
Энергетики отказались. Они настаивали, что все платежи и начисления должны проводиться по-прежнему, и это нормальный законный вариант. Позже жильцы дома так опишут реакцию своего давнего партнера-поставщика электричества.
Из обращения ТСЖ "Сокол" председателю арбитражного суда Западно-Сибирского округа 21 апреля 2017 года:
— Указанные действия ТСЖ были враждебно восприняты "Горэлектросетью". В этот момент и было высказано "Горэлектросетью" председателю правления, что обанкротят ТСЖ "Сокол", если откажутся от опеки БГЭС!
"Это месть"
А осенью в каждую квартиру пришло две квитанции за свет — одна от БГЭС, другая от ТСЖ. Это еще не война, но уже и не мир: товарищество идет с жалобой в антимонопольную службу.
Краевое УФАС встает на его сторону: выставлять счета — дело товарищества, "Горсеть" нарушила порядок направления платежных документов и ущемила интересы жильцов.
Энергетикам это нарушение обошлось недешево: штрафом от антимонопольной службы в 562 тыс. рублей. Мало того, их не поддержала ни одна судебная инстанция, где они надеялись оспорить решение краевого УФАС.
Уже в 2014 году, БГЭС начинает судиться с товариществом, требуя от него долг: 580 тыс. рублей. "Пользуясь несовершенством законодательства, решила отомстить", — так эмоционально эти действия оценили в ТСЖ.
Пересчитали задним числом
До конфликта с ветеранами МВД энергетиков устраивали сложившиеся отношения с ТСЖ. Стороны подписывали акты сверки — претензий не было, говорят в товариществе.
Из обращения ТСЖ "Сокол" председателю арбитражного суда Западно-Сибирского округа 21 апреля 2017 года:
— А какие претензии были, то выставлялись жильцам пеней и штрафами.
После конфликта родился долг за уже оплаченное потребление. Как выяснилось, новый счет энергетики выставили, пересчитав оплату по нормативам потребления в квартирах, причем за пошедшие три года.
Долга нет, но долг есть
Юристам "Ассоциации жилищного самоуправления", представлявшим интересы товарищества, пришлось обойти не один архив, чтобы найти доказательства: БГЭС сама напрямую собирала показания счетчиков и по ним выставляла оплату в период мнимой задолженности, объяснил ее руководитель Дмитрий Косов.
У энергетиков аргументы тоже были. Они заявили: мы пересчитали по нормативам, потому что суд установил еще в споре с УФАС, что прежний порядок неправильный. "Ранее мы заблуждались", — говорят энергетики.
К тому же по закону так: если на доме нет общедомового прибора учета, то и квартиры (есть у них счетчики или нет) платят по нормативам. Общедомового счетчика в доме не было. Стало быть, надо доплатить.
От Барнаула до Тюмени
С 2014 года стороны прошли два круга разбирательств — от первой инстанции (арбитраж края) до кассационной (суд округа в Тюмени). Проигравшая сторона каждый раз шла оспаривать решение, которым недовольна.
"Шума стрельбы мы не боимся," — шутит по этому поводу Григорий Иванов.
Кассация дважды направляла дело на новое рассмотрение в Барнаул, находя недочеты у предыдущих инстанций. А к 2017 году дело плавно перешло на новый круг — спор вновь, уже в третий раз, начал разбирать краевой арбитраж. Причем на этот раз дело вели трое судей, а не один, как обычно.
Заведомо недобросовестные
Между тем, большинство решений о долге — в пользу товарищества. ТСЖ ничего не должно энергетикам, которые, по сути, потребовали заплатить повторно.
Дмитрий Косов,
руководитель "Ассоциации жилищного самоуправления":
— Суд отказал БГЭС по весьма интересному основанию: злоупотребление правом. Он посчитал, что это право идет во зло собственникам помещений в доме.
В декабре 2017-го краевой арбитраж вынес аналогичное решение, в третий раз назвав поведение БГЭС противоречивым и недобросовестным. Три судьи указали, что это поведение и породило разбирательства с антимонопольщиками и с ТСЖ. БГЭС оспаривает и это решение.
Правило эстоппель
Примечательным в этом деле Дмитрий Косов считает применение судами правила эстоппель — коммерческой честности, введенное в гражданский оборот лишь в 2015 году.
Судьи обратили особое внимание на противоречия в позиции БГЭС — ее много лет устраивали правоотношения с ТСЖ. Но затем отношение к "слабой" стороне она изменила, чем и нанесла ущерб товариществу. И это как раз и свидетельствует о ее коммерческой нечестности.
Из определения арбитражного суда по иску БГЭС к ТСЖ "Сокол":
— Не допускается попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности.
Таким является, в частности, поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона в своих действиях разумно полагалась на них, разъяснил суд.
Третий последний?
Очередное заседание арбитража в Томске назначено на 5 мая. Сколько "кругов" разбирательств может быть пройдено в принципе? По словам Дмитрия Косова, закон это не регулирует.
Выходит, судиться можно до бесконечности — были бы силы и деньги на оплату судебных издержек. Правда, Григорий Иванов все же надеется, что третий круг будет последним. Хотя, судя по его настрою, готов бороться и дальше.
Григорий Иванов,
председатель ТСЖ:
— Сейчас мы за полчаса собираем показания всех счетчиков в квартирах и все начисления стали прозрачными и понятными. За это стоит побороться.
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