Сухогруз врезается в особняк в Стамбуле

Очевидцы засняли момент, когда сухогруз врезался в стоящий на берегу пролива Босфор особняк, сообщает РИА Новости.
Следовавшее из Египта на Украину судно из-за неполадок с рулем врезалось в дом рядом с мостом.
В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения. Сообщается, что особняк был построен в XVIII веке и оценивается в 85 млн долларов.
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