Сухогруз врезается в особняк в Стамбуле

Следовавшее из Египта на Украину судно из-за неполадок с рулем врезалось в дом рядом с мостом.

В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения. Сообщается, что особняк был построен в XVIII веке и оценивается в 85 млн долларов.