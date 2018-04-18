"Случайно" сломали интернет: к чему уже привела война Роскомнадзора против Telegram

В попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор закрыл доступ уже к миллионам IP-адресов, сообщила Meduza. Комментарии на сайте altapress.ru тоже оказались временно недоступны. При этом мессенджер по-прежнему работает. Как и почему воюют Telegram и Роскомнадзор — в разборе altapress.ru.
- За что блокируют Telegram?
- Telegram блокируют: почему же хуже работают другие сайты?
- Почему Telegram не получается заблокировать?
- Ожидания vs реальность: за какое время Роскомнадзор планировал заблокировать Telegram?
- "Цифровое сопротивление": каковы дальнейшие планы Павла Дурова?
- Как пользователи социальных сетей реагируют на противостояние Роскомнадзора и Telegram?
За что блокируют Telegram?
ФСБ России потребовала от Telegram передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. 20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости Telegram исполнить требования ФСБ. Тогда же ведомство пригрозило, что обратится в суд с иском о блокировке мессенджера на территории России, если запрос не будет выполнен в установленный 15-дневный срок. Это время истекло 4 апреля.
Так как ключи не были переданы, 6 апреля Роскомнадзор подал иск с требованием полностью заблокировать мессенджер в РФ.
Telegram блокируют: почему же хуже работают другие сайты?
Миллионы IP-адресов Amazon и Google РКН внес в реестр запрещенных сайтов потому, что с ними работает "заблокированный" мессенджер. Проблема в том, что к этим серверам обращается не только Telegram, но и другие сервисы и компании. Meduza сообщает о том, что проблемы из-за массовой блокировки возникали у мессенджера Viber, онлайн-школы Skyeng и многих других.
Компании, у которых возникли перебои, терпят убытки. Около 60 уже обратились к юристам международной правозащитной группы "Агора" за правовой помощью.
Почему Telegram не получается заблокировать?
Роскомнадзор блокирует сервера — мессенджер переходит на новые. Telegram ввел систему пуш-уведомлений: в них содержится необходимая для подключения к новому серверу информация. Пользователю достаточно нажать на это сообщение, а иногда даже этого не требуется. Росконадзор грозится ограничить и уведомления, но специалисты уверенны, что это может привести к выходу из строя всех пуш-уведомлений.
Ожидания vs реальность: за какое время Роскомнадзор планировал заблокировать Telegram?
13 апреля суд вынес решение о блокировке мессенджера. 16 апреля Роскомнадзор предупредил операторов связи об ограничении доступа к мессенджеру. Процесс блокировки займет несколько часов, рассказал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров RT. Спустя два дня после начала блокировки мессенджер продолжает работать.
"Цифровое сопротивление": каковы дальнейшие планы Павла Дурова?
Павел Дуров на своей странице "В контакте" пообещал пожертвовать миллионы долларов личных средств на выплату биткоин-грантов администраторам Proxy и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки мессенджера, сообщает Meduza.
Как пользователи социальных сетей реагируют на противостояние Роскомнадзора и Telegram?
Началась блокировка #телеграм.— pro_LEX (@pr0_LEX) 16 апреля 2018 г.
А вы уже почувствовали как жизнь в стране наладилась? Из кризиса вылезли наконец-то, рубль вверх сразу, людей из нищеты вытянули, образование пошло вверх, а ямы на дорогах прям испарились. Хорошо что заблокировали, а то мешал развиваться стране...
Где-то в @roscomnadzor:— Степан Новожилов (@cytotv) 17 апреля 2018 г.
- Я думаю на 45.42.0.1
- Мимо. Теперь я!.. Мооожет на 52.192.0.0/11?
- Попадание! Подсеть Amazon#роскомнадзор #РКН #Телеграм #телега #Дуров pic.twitter.com/ldAejaO3ty
Ситуация с #Телеграм и #РКН pic.twitter.com/wrcGmZPs2Y— Мориарти (@teh_Moriarty) 16 апреля 2018 г.
#телеграм заблокировали... Кто-нибудь в курсе как зашифровать голубя?— jokey-mo (@jokey_mo) 13 апреля 2018 г.
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