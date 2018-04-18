"Случайно" сломали интернет: к чему уже привела война Роскомнадзора против Telegram

ФСБ России потребовала от Telegram передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. 20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости Telegram исполнить требования ФСБ. Тогда же ведомство пригрозило, что обратится в суд с иском о блокировке мессенджера на территории России, если запрос не будет выполнен в установленный 15-дневный срок. Это время истекло 4 апреля.

Так как ключи не были переданы, 6 апреля Роскомнадзор подал иск с требованием полностью заблокировать мессенджер в РФ.