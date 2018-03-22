Тепло близко: в Алтайском крае за сутки закрыли три ледовые переправы

Закрытие переправы:

река Обь — Усть-Пристанский район (с. Вяткино — с. Клепиково);

река Обь — Усть-Пристанский район (с. Усть-Чарышская Пристань — с. Чеканиха);

река Катунь — Советский район (с. Шульгинка — пос. Амурский).

Действующие переправы:

река Обь — Каменский район (г. Камень-на-Оби — пр. Островная, грузоподъёмность 10 тонн);

река Обь — Шелаболихинский район (с. Шелаболиха — с. Иня, 2,5 тонны).

Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед. Инспекторы ГИМС проводят рейды и постоянно проверяют безопасность переправ.

Напомним, недавно на Алтае третьеклассник спас друга, который провалился под лед.