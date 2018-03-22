Тепло близко: в Алтайском крае за сутки закрыли три ледовые переправы

Сегодня, 17:38.
Жизнь

В Алтайском крае перестали работать три ледовые переправы, сообщает ГУ МЧС региона.

Ледовая переправа.
Ледовая переправа. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Закрытие переправы:

  • река Обь — Усть-Пристанский район (с. Вяткино — с. Клепиково);
  • река Обь — Усть-Пристанский район (с. Усть-Чарышская Пристань — с. Чеканиха);
  • река Катунь — Советский район (с. Шульгинка — пос. Амурский).

Действующие переправы:

  • река Обь — Каменский район (г. Камень-на-Оби — пр. Островная, грузоподъёмность 10 тонн);
  • река Обь — Шелаболихинский район (с. Шелаболиха — с. Иня, 2,5 тонны).

Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед. Инспекторы ГИМС проводят рейды и постоянно проверяют безопасность переправ.

Напомним, недавно на Алтае третьеклассник спас друга, который провалился под лед.

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