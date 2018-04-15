Титул "Мисс Россия-2018" получила 18-летняя студентка из Чувашии

Юлия Полячихина, студентка Чувашского государственного университета , стала победительницей конкурса "Мисс Россия – 2018". Ей вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, а также главный приз — 3 млн рублей и автомобиль, пишут "Известия".
Девушка закончила школу с золотой медалью, сейчас она учится на журналиста и работает моделью. Главное увлечение Юлии — фитнес-аэробика, где девушка выступает за сборную Чувашии.
Титул первой вице-мисс завоевала Виолетта Тюркина из Белгорода, второй стала вице-мисс стала Наталья Строева из Республики Саха (Якутия). На корону претендовали 50 человек из разных регионов страны. Сред них были две девушки из Алтайского края — Мирослава Квашнина и Анастасия Ильиных.
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