Титул "Мисс Россия-2018" получила 18-летняя студентка из Чувашии

Девушка закончила школу с золотой медалью, сейчас она учится на журналиста и работает моделью. Главное увлечение Юлии — фитнес-аэробика, где девушка выступает за сборную Чувашии.

Титул первой вице-мисс завоевала Виолетта Тюркина из Белгорода, второй стала вице-мисс стала Наталья Строева из Республики Саха (Якутия). На корону претендовали 50 человек из разных регионов страны. Сред них были две девушки из Алтайского края — Мирослава Квашнина и Анастасия Ильиных.