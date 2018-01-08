ТОП-5 самых кассовых фильмов в Алтайском крае за 2017 год

Топ-5 самых популярных фильмов в Алтайском крае в течение 2017 года:

1. "Последний богатырь". Его посмотрели 93 861 человек (в среднем 52 на сеансе). Сборы составили более 18 млн рублей.

2. "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Они собрали чуть менее 18 млн рублей. Всего фильм посмотрели 78 437 зрителей (в среднем 35 на сеансе).

3. "Босс-молокосос". Мультфильм собрал в регионе 15,2 млн рублей. Его посмотрели 80 тыс. человек (в среднем 50 на сеансе).

4. "Форсаж 8". На него в кинотеатры Алтая пришли 61 тыс. человек и заплатили в кассы 14,4 млн рубблей. В среднем на сеансе присутствовало 29 человек.

5. "Гадкий я 3". Посещаемость мульфильма составила 78 тыс. человек, сборы — 14,1 млн рублей. Среднее число посетителей — 29 на сеансе.

Напомним, что "Последний богатырь" возглавил топ-10 российских картин по сборам в прокате по всей стране. При этом нашумевшая "Матильда", несмотря на скандалы и расследования, оказалась внизу рейтинга.