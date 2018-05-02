Трамп сам надиктовал врачу справку о своем богатырском здоровье

Отчет о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, опубликованный в 2015 году, был написан врачем под диктовку самого миллиардера, сообщает РБК со ссылкой на CNN. В справке говорилось, что Трамп будет самым здоровым президентом США из когда-либо избранных.
О скандальном факте CNN рассказал бывший личный врач Трампа Харольд Борнстейн: "Он продиктовал все это письмо. Я не писал это письмо".?
В справке говорилось о Трампе, что "его физическая сила и выносливость экстраординарны".
Цитата из документа (цитирует CNN):
Я могу однозначно заявить, что в случае избрания господина Трампа, он будет самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента. ?
Следующая справка была опубликована за несколько недель до победных для Трампа выборов президента в конце 2016 года. Тогда в отчете говорилось, что он находится в "отличной физической форме". В справке, которую подписал также Борнстейн, говорилось, что Трамп принимает лекарство для понижения уровня холестерина и имеет избыточный вес. В результатах обследования также сообщалось, что "он не употребляет табачные изделия и алкоголь".
В январе 2018 года после очередного планового медосмотра президента его личный врач в Белом доме, контр-адмирал флота Ронни Джексон, отметил превосходное состояние сердечно-сосудистой системы Трампа и его высокие результаты на беговой дорожке.
В то же время Джексон сообщил, что Трамп неравнодушен к фастфуду, поэтому у него есть лишний вес. При росте около 190 см Трамп весит 108 кг. По его словам, он обсуждал этот момент с президентом, и тот рассказал, что хотел бы похудеть на пять-семь килограммов.
В год выборов Трампу исполнилось 70 лет и его возраст был одним из важных пунктов для критики его кандидатуры.
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