Трех алтайских полицейских уволили и осудили за превышение полномочий

Трех полицейских из Республики Алтай уволили и осудили за превышение должностных полномочий. В 2016 году они причинили тяжкий вред здоровью мужчине при задержании, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Полицейские применили физическую силу во время задержания двух местных жителей. Мужчин подозревали в совершении краж. Здоровью одного из подозреваемых причинили тяжкий вред.
Полицейских задержали в августе прошлого года. Их уволили, а руководство привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
Суд признал бывших полицейских виновными. Одного из них приговорили к 5 годам колонии, а двух других к трем и трем с половиной годам лишения свободы условно. Все они в течение трех лет не могут работать в правоохранительных органах.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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