Трех алтайских полицейских уволили и осудили за превышение полномочий

Полицейские применили физическую силу во время задержания двух местных жителей. Мужчин подозревали в совершении краж. Здоровью одного из подозреваемых причинили тяжкий вред.

Полицейских задержали в августе прошлого года. Их уволили, а руководство привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Суд признал бывших полицейских виновными. Одного из них приговорили к 5 годам колонии, а двух других к трем и трем с половиной годам лишения свободы условно. Все они в течение трех лет не могут работать в правоохранительных органах.

Приговор еще не вступил в законную силу.