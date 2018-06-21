ЦБ обязал банки проверять гаджеты клиентов

Теперь этим устройствам кредитные учреждения должны присваивать идентификаторы. В случае, если они у разных клиентов совпадают, банк должен считать их клиентами с повышенным уровнем риска, рассказала управляющий директор по IT и технологиям в "Абсолют банке" Наталья Поздеева.

Новые требования ЦБ лишь закрепили существующую практику. Большинство банков сейчас фиксируют IP-адреса устройств клиентов, но для выполнения новых требований регулятора необходимы технологические доработки. По ее словам, подробные данные о цифровом отпечатке гаджета выявить сложнее, и не все существующие системы способны это сделать. Банку придется чаще запрашивать у некоторых клиентов данные и обновлять их анкеты, отметила эксперт.

Представитель ВТБ объяснил, что нововведения не приведут к каким-либо ограничениям для клиентов: банки просто обращают больше внимания на "рискованные" операции. По словам главы практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александра Сотова, совпадение идентификаторов гаджетов может свидетельствовать о существовании "финансового диспетчерского центра", в котором мошенники с одного компьютера переводят деньги через интернет-банки подконтрольных им компаний, пишет "Росбалт".

Ранее сообщалось, что закон, дающий новые права банкам приостанавливать операции по карте и блокировать доступ к онлайн-банку и электронному кошельку при совершении подозрительных операций, принят Госдумой в начале июня в окончательном чтении. Задача закона — противодействовать несанкционированным операциям — хищению денег.