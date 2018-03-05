ЦБ оценил "дыру" в капитале "Алтайбизнес-Банка"

Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии "Алтайбизнес-Банка" составила 23,334 млн рублей, сообщается на сайте Банка России.
Уточняется, что по результатам обследования активы банка насчитывали 156,737 млн руб, а обязательства составили 180,071 млн руб.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Алтайбизнес-Банк", пишет Газета.Ru. Причиной отзыва лицензии стала рискованная бизнес-модель, сообщили в ЦБ. Она была ориентирована на кредитование компаний, связанных с руководством банка, что привело к большому объему некачественных активов на балансе.
Также регулятор обнаружил существенное сокращение капитала алтайского банка. Это создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, говорится в сообщении ЦБ.
По величине активов кредитная организация занимала 512 место в банковской системе России.
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