Центр Москвы заполнили силовики

7 мая — в день инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина — в центре Москвы наблюдается большое скопление силовиков. Автозаки, полицейские и военные автомобили заполнили центральные улицы. Выставлено оцепление, движение ограничено, пишет znak.com
Пользователи отмечают, что картина пустынных улиц, на которых нет никого, кроме силовиков, выглядит диковато. "Похоже на какой-то военный переворот", — шутят очевидцы.
Утро инаугурации. pic.twitter.com/IT6uA9P9qt— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 7 мая 2018 г.
Движение в центре Москвы будет ограничено 7 мая в связи с церемонией инаугурации президента РФ, сообщает ТАСС.
Инаугурация Путина начнется в 12:00 московского времени и продлится 50 минут.
Весь центр Москвы перегорожен - на Красную площадь не пускают, на Болотную не подпускают даже близко, там куча автозаков и посты полиции pic.twitter.com/ecOAzELayz— Денис Стяжкин (@styazshkin) 6 мая 2018 г.
Для Владимира Путина это четвертая церемония вступления в должность президента РФ.
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