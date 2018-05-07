Центр Москвы заполнили силовики

Сегодня, 12:52.
Политика

7 мая — в день инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина — в центре Москвы наблюдается большое скопление силовиков. Автозаки, полицейские и военные автомобили заполнили центральные улицы. Выставлено оцепление, движение ограничено, пишет znak.com

Москва, Кремль.
Москва, Кремль. Фото: kremlin.ru.

Пользователи отмечают, что картина пустынных улиц, на которых нет никого, кроме силовиков, выглядит диковато. "Похоже на какой-то военный переворот", — шутят очевидцы.

Движение в центре Москвы будет ограничено 7 мая в связи с церемонией инаугурации президента РФ, сообщает ТАСС.

Инаугурация Путина начнется в 12:00 московского времени и продлится 50 минут.

Для Владимира Путина это четвертая церемония вступления в должность президента РФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров