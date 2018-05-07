Центр Москвы заполнили силовики

Пользователи отмечают, что картина пустынных улиц, на которых нет никого, кроме силовиков, выглядит диковато. "Похоже на какой-то военный переворот", — шутят очевидцы.

Движение в центре Москвы будет ограничено 7 мая в связи с церемонией инаугурации президента РФ, сообщает ТАСС.

Инаугурация Путина начнется в 12:00 московского времени и продлится 50 минут.

Весь центр Москвы перегорожен - на Красную площадь не пускают, на Болотную не подпускают даже близко, там куча автозаков и посты полиции pic.twitter.com/ecOAzELayz — Денис Стяжкин (@styazshkin) 6 мая 2018 г.

Для Владимира Путина это четвертая церемония вступления в должность президента РФ.