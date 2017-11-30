Центризбирком презентовал логотип президентской выборной кампании

В ЦИКе России выбрали логотип избирательной кампании выборов президента. Информация появилась в твиттере ведомства, пишет "Коммерсант".
В логотипе содержится информация о дате проведения выборов, надпись "Выборы президента России" и лента в виде российского флага. Как сообщается, выбирали логотип журналисты, представители партий и сотрудники ЦИК. Всего было 77 вариантов логотипов, их тестировали более 1000 человек в 12 городах, пишут "Ведомости".
Представляем вам логотип избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации! pic.twitter.com/DpesvFjcgu— ЦИК России (@CIKRussia) 29 ноября 2017 г.
Кроме того, для каждого члена избирательных комиссий разработан специальный бумажный значок. Поскольку идет Год экологии, значок специально сделали из вторсырья, чтобы ни одного дерева не пострадало. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой белый цвет значка должен символизировать чистоту выборов.
Общий бюджет информационной кампании с учетом региональной составляющей - 770 млн рублей. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Совет федерации объявит старт кампании в период с 7 декабря по 17 декабря.
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