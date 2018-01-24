Центробанк предложил запретить обналичивание средств с анонимных электронных кошельков

По сведениям издания, профильные ведомства — Центробанк, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономики — выразили обеспокоенность электронными кошельками, которые не требуют идентификации клиента. Учитывая возможность анонимно зачислять на такие сервисы суммы до 15 тысяч рублей через терминалы и с банковских карт, предложено привязать их к банковским счетам.

Центробанк при этом предлагает ввести запрет на обналичивание средств с электронных кошельков, Росфинмониторинг настаивает на обязательной идентификации их держателей.

"Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности, — пояснил изданию статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный. — Поэтому предлагаем от анонимности отказаться".

В ЦБ считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой. Финансовый регулятор парирует, что в таком случае население вернется к наличным расчетам.

Опрошенные газетой эксперты считают, что любые попытки ужесточить ныне существующие правила серьезно ударят по рынку. Высказываются опасения, что банки будут взимать комиссию за операции с электронными кошельками. Также указывается на минимальный риск отмывания денег при их помощи, поскольку переводы между гражданами и так запрещены, а смысл использования этих сервисов для оплаты парковок, проезда на транспорте и оплаты услуг будет утрачен, пишет znak.com.

По оценкам ассоциации "Электронные деньги", всего в России более 100 млн активных анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт.