Про алтайскую цирковую деревню сняли телепрограмму

В середине XX века в Барановку приехала цирковая семья. От нее жители и начали учиться мастерству. С тех пор значительная часть детей и взрослых в Барановке, связаны с цирковым искусством. Многие устраиваются находят работу в городских труппах.

Декорации и костюмы барановцы готовят сами, как и оплачивают поездки на гастроли. Для многих из них цирк стал местом, где закалился характер. А навыки, полученные там, стали путевкой в жизнь.