Про алтайскую цирковую деревню сняли телепрограмму

Сегодня, 10:25.
Жизнь

Телеканал "Настоящее время" в программе "Неизвестная Россия" снял сюжет о необычном алтайском селе Барановка. В нем почти все жители занимаются в цирковом кружке. Он существует уже 43 года. 

Цирк в Барановке.
Цирк в Барановке. Фото из архива редакции.

В середине XX века в Барановку приехала цирковая семья. От нее жители и начали учиться мастерству. С тех пор значительная часть детей и взрослых в Барановке, связаны с цирковым искусством. Многие устраиваются находят работу в городских труппах. 

Декорации и костюмы барановцы готовят сами, как и оплачивают поездки на гастроли. Для многих из них цирк стал местом, где закалился характер. А навыки, полученные там, стали путевкой в жизнь. 

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