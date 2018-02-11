Про алтайскую цирковую деревню сняли телепрограмму

Телеканал "Настоящее время" в программе "Неизвестная Россия" снял сюжет о необычном алтайском селе Барановка. В нем почти все жители занимаются в цирковом кружке. Он существует уже 43 года.
В середине XX века в Барановку приехала цирковая семья. От нее жители и начали учиться мастерству. С тех пор значительная часть детей и взрослых в Барановке, связаны с цирковым искусством. Многие устраиваются находят работу в городских труппах.
Декорации и костюмы барановцы готовят сами, как и оплачивают поездки на гастроли. Для многих из них цирк стал местом, где закалился характер. А навыки, полученные там, стали путевкой в жизнь.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.