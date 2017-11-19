У бийчанина изъяли три мешка конопли

Около 800 граммов марихуаны и 0,07 граммов гашишного масла сотрудники ППС совместно с инспектором-кинологом обнаружили в квартире 32-летнего бийчанина. Его соседи которого пожаловались на запах ацетона из квартиры.

Другой задержанный организовал кухню по приготовлению наркотического зелья в своем гараже. Помимо соответствующей посуды и специальных приспособлений для потребления наркотиков, у подозреваемого изъяли 222 грамма марихуаны.

Самую крупную партию конопли изъяли у 57-летнего бийчанина. Мужчина заготовил для собственного потребления три мешка наркосодержащего растения. Общий вес изъятой марихуаны составил 9 килограммов.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.