Участник шоу "Танцы со звездами" получил 22 года колонии за педофилию

По версии следствия, Гусенгаджиев, снимавшийся в российских сериалах (например, "Последний из Магикян") и шоу "Танцы со звездами", совращал детей и изготавливал с ними порнографические материалы, говорится в сообщении СКР.



"Следователи выяснили, что данные преступления он совершал в отношении детей родственников и своих знакомых. Помимо этого, обвиняемый знакомился с женщинами с детьми и впоследствии совершал в отношении их детей противоправные действия", — сообщили в ведомстве.



Доказательствами вины Гусенгаджиева стали найденные у него во время обыска порнографические материалы. Кроме того, во время следствия были проведены медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-лингвистическая экспертизы — они позволили "изобличить вину мужчины" по всем вмененным ему эпизодам, говорится в сообщении, пишет РБК.

Сам актер отрицает вину и утверждает, что его оклеветали, чтобы отобрать квартиру на Котельнической набережной.