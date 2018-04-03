Участник шоу "Танцы со звездами" получил 22 года колонии за педофилию

Московский суд вынес приговор актеру Мухтару Гусенгаджиеву, который называет себя графом и обладателем титула "Самый гибкий мужчина планеты". Мужчину приговорили к 22 годам колонии строгого режима за педофилию.
По версии следствия, Гусенгаджиев, снимавшийся в российских сериалах (например, "Последний из Магикян") и шоу "Танцы со звездами", совращал детей и изготавливал с ними порнографические материалы, говорится в сообщении СКР.
"Следователи выяснили, что данные преступления он совершал в отношении детей родственников и своих знакомых. Помимо этого, обвиняемый знакомился с женщинами с детьми и впоследствии совершал в отношении их детей противоправные действия", — сообщили в ведомстве.
Доказательствами вины Гусенгаджиева стали найденные у него во время обыска порнографические материалы. Кроме того, во время следствия были проведены медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-лингвистическая экспертизы — они позволили "изобличить вину мужчины" по всем вмененным ему эпизодам, говорится в сообщении, пишет РБК.
Сам актер отрицает вину и утверждает, что его оклеветали, чтобы отобрать квартиру на Котельнической набережной.
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