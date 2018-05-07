Ученые назвали главную опасность крепкой любви

В исследовании приняли участие 65 человек в возрасте от 51 до 80 лет, которых разделили на две группы: 32 человека были вдовами или вдовцами, а 35 — попали в контрольную группу для сравнения. Учитывались пол, возраст, вес и состояние здоровья.

Выяснилось, что у первых в крови наблюдался повышенный уровень способствующих воспалительным процессам соединений, включая цитокины TNF-альфа (на 7 процентов) и IL-6 (на 5 процентов). Также у них на 47 процентов снижалась вариативность сердечного ритма, что способствует развитию сердечной недостаточности, пишет Lenta.ru.

Риск смерти в среднем увеличивался на 41%, при этом основным фактором становились сердечно-сосудистые заболевания.