Ученые назвали главную опасность крепкой любви

Международная группа исследователей выяснила, что у людей, которые потеряли любимого человека, повышается риск смерти от остановки сердца в течение первых трех месяцев, сообщает Science Alert.
В исследовании приняли участие 65 человек в возрасте от 51 до 80 лет, которых разделили на две группы: 32 человека были вдовами или вдовцами, а 35 — попали в контрольную группу для сравнения. Учитывались пол, возраст, вес и состояние здоровья.
Выяснилось, что у первых в крови наблюдался повышенный уровень способствующих воспалительным процессам соединений, включая цитокины TNF-альфа (на 7 процентов) и IL-6 (на 5 процентов). Также у них на 47 процентов снижалась вариативность сердечного ритма, что способствует развитию сердечной недостаточности, пишет Lenta.ru.
Риск смерти в среднем увеличивался на 41%, при этом основным фактором становились сердечно-сосудистые заболевания.
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