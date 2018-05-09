Ученые назвали неожиданную опасность низкого веса

Ученые определили, что при низком индексе массы тела в возрасте 50-60 лет у человека будет меньше шансов избежать деменции.

Специалисты проанализировали Фремингемское исследование сердца, чтобы вычислить новые факторы риска, приводящие к развитию слабоумия. Ученые учитывали демографические данные, информацию об образе жизни людей в 70-80 годы прошлого века и выяснили, кому из них поставили диагноз "деменция".

Раньше основным фактором, приводящим к слабоумию, называли возраст. Однако сейчас исследователи пришли к выводу, что при недостаточном весе у людей в возрасте 50-60 лет деменция возникала чаще, чем у их ровесников с нормальным весом.

Также на старение мозга влияет недостаток сна и вдовство, считают ученые.