Ученые назвали неожиданную опасность низкого веса

Низкий вес может стать причиной слабоумия. К такому выводу пришли ученые из Школы медицины Бостонского университета. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease, пишет РИА Новости.
Ученые определили, что при низком индексе массы тела в возрасте 50-60 лет у человека будет меньше шансов избежать деменции.
Специалисты проанализировали Фремингемское исследование сердца, чтобы вычислить новые факторы риска, приводящие к развитию слабоумия. Ученые учитывали демографические данные, информацию об образе жизни людей в 70-80 годы прошлого века и выяснили, кому из них поставили диагноз "деменция".
Раньше основным фактором, приводящим к слабоумию, называли возраст. Однако сейчас исследователи пришли к выводу, что при недостаточном весе у людей в возрасте 50-60 лет деменция возникала чаще, чем у их ровесников с нормальным весом.
Также на старение мозга влияет недостаток сна и вдовство, считают ученые.
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