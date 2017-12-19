Ученые назвали признак скорой смерти

Ученые проанализировали данные долговременного исследования, в котором приняли участие 57 417 женщин со средним возрастом 67 лет. Начиная с 2002-го каждые два года добровольцам рассылались опросники, в которых они должны были указать состояние здоровья, в том числе уточнить, был ли у них СБН, а также заболевания сердечно-сосудистой системы. В течение 10 лет наблюдения были зафиксированы 6 448 смертей.

У женщин, у которых был диагностирован синдром беспокойных ног, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 43 процента выше, чем у тех, у кого не было СБН. Связи между синдромом и смертностью из-за рака и других причин обнаружено не было.