Ученые назвали признак скорой смерти

Американские ученые пришли к выводу, что синдром беспокойных ног (СБН), при котором в лежачем или сидячем положении возникают неприятные ощущения в нижних конечностях, связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, пишет Lenta.ru.
Ученые проанализировали данные долговременного исследования, в котором приняли участие 57 417 женщин со средним возрастом 67 лет. Начиная с 2002-го каждые два года добровольцам рассылались опросники, в которых они должны были указать состояние здоровья, в том числе уточнить, был ли у них СБН, а также заболевания сердечно-сосудистой системы. В течение 10 лет наблюдения были зафиксированы 6 448 смертей.
У женщин, у которых был диагностирован синдром беспокойных ног, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 43 процента выше, чем у тех, у кого не было СБН. Связи между синдромом и смертностью из-за рака и других причин обнаружено не было.
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