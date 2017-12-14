Ученые определили, как сигареты влияют на привлекательность

Курящие люди менее привлекательны для противоположного пола. К этому выводу пришли британские ученые из Университета Бристоля, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Royal Society Open Science.
Более 500 человек попросили выбрать изображение привлекательного человека из пары близнецов, один из которых курит, а другой — нет.
Две трети мужчин отдали предпочтение некурящим женщинам, а 68% опрошенных представительниц слабого пола сделали аналогичный выбор.
Ученые считают, что многим известно об отрицательном влиянии курения на организм. Теперь исследователям удалось предоставить доказательство воздействия этой привычки на внешний вид, потому что близнецы считаются генетически идентичными.
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