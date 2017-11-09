Ученые предложили "заморить голодом" раковую опухоль

Раковые клетки быстро потребляют большое количество углеводов, и в больных тканях гликолиз идет в 200 раз быстрее, чем в здоровых, и вместо пирувата образуется молочная кислота. Считается, что из-за активного окисления сахаров получается огромное количество энергии, которая способствует размножению дефектных клеток и росту метастаз. Это явление называется эффектом Варбурга.

Со способностью опухоли поглощать чрезмерное количество глюкозы связана повышенная экспрессия гена CDK8, который позволяет опухоли избежать кислородного голодания и нехватки кровоснабжения в процессе роста. По словам исследователей, лекарства, которые блокируют CDK8 и замедляют гликолиз, эффективно замедляет рост опухолей, не влияя на здоровые клетки.