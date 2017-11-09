Ученые предложили "заморить голодом" раковую опухоль

Ученые Колорадского университета (США) нашли способ заставить раковую опухоль потреблять меньше глюкозы, которая является источником энергии для размножения злокачественных клеток. Это позволило сделать новообразование более восприимчивым к лекарственным препаратам. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.
Раковые клетки быстро потребляют большое количество углеводов, и в больных тканях гликолиз идет в 200 раз быстрее, чем в здоровых, и вместо пирувата образуется молочная кислота. Считается, что из-за активного окисления сахаров получается огромное количество энергии, которая способствует размножению дефектных клеток и росту метастаз. Это явление называется эффектом Варбурга.
Со способностью опухоли поглощать чрезмерное количество глюкозы связана повышенная экспрессия гена CDK8, который позволяет опухоли избежать кислородного голодания и нехватки кровоснабжения в процессе роста. По словам исследователей, лекарства, которые блокируют CDK8 и замедляют гликолиз, эффективно замедляет рост опухолей, не влияя на здоровые клетки.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.