Ученые рассказали, от какого страшного заболевания спасет горячий чай

Американские ученые выяснили, что употребление хотя бы одной чашки горячего чая в день снижает вероятность развития глаукомы, пишет "Pravda.ru".
Исследователи наблюдали за жизнью около 10 тысяч медсестер и профессиональных медицинских работников. Выяснилось, что люди, часто употреблявшие большие количества горячего чая, гораздо реже страдали от глаукомы в последующие годы жизни, чем остальные медсестры.
В общем, около 5% медсестер стали жертвами глаукомы в последующие годы жизни. Вероятность ее приобретения снижалась почти на три четверти, если медсестры выпивали каждый день по одной чашке черного или зеленого чая.
По данным ученых, чай содержит в себе большие количества антиоксидантов, которые могут замедлять массовую гибель клеток глаза в результате накопления в них химически агрессивных молекул.
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