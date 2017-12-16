Ученые рассказали, от какого страшного заболевания спасет горячий чай

Исследователи наблюдали за жизнью около 10 тысяч медсестер и профессиональных медицинских работников. Выяснилось, что люди, часто употреблявшие большие количества горячего чая, гораздо реже страдали от глаукомы в последующие годы жизни, чем остальные медсестры.

В общем, около 5% медсестер стали жертвами глаукомы в последующие годы жизни. Вероятность ее приобретения снижалась почти на три четверти, если медсестры выпивали каждый день по одной чашке черного или зеленого чая.

По данным ученых, чай содержит в себе большие количества антиоксидантов, которые могут замедлять массовую гибель клеток глаза в результате накопления в них химически агрессивных молекул.