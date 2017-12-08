Ученые разработали уникальную "живую" татуировку из бактерий

Электронные татуировки и технологии интеллектуальных чернил в последние годы демонстрируют высокий потенциал. Такие технологии можно использовать в переносимых сенсорных устройствах или для замены типа управления такими устройствами.

Команда исследователей из MIT решила узнать, могут в этой технологии использоваться живые клетки.

Для начала они определили, какие органические клетки можно использовать. Ученые выяснили, что сильные клеточные стенки бактерий — это лучшее решение. Бактерии оказались полностью совместимыми с гидрогелями, необходимыми для точной 3D-печати.

Чтобы проверить методику, команда создала трехмерное изображение бактериальных клеток на эластомерном слое. Эскиз для такой сложной татуировки представлял дерево с ветвями, каждая из которых была создана так, чтобы реагировать на различные химические стимулы. В результате каждая ветвь нарисованного бактериями дерева успешно продемонстрировала возможности технологии.