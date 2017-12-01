Ученые создали "заплатку" для восстановления сердца после инфаркта

После инфаркта на сердце образуется рубец, из-за которого перестает правильно функционировать участок сердца. Большая заплатка, которую создали ученые американского университета, позволит предотвратить сердечную недостаточность.



По словам ученых, клетки для заплатки получили из человеческих плюрипотентных стволовых клеток. По своим электрическим, механическим и структурным свойствам заплатка схожа с сердцем взрослого человека, пишет портал MEDdaily.

"Этим способом мы могли бы заменить потерянную мышцу тканью, сделанной вне тела", — рассказал один из авторов исследования Илья Шадрин. Заплатка должна быть настолько же сильной и электрически активной, как родная сердечная ткань, иначе сердце начнет биться неправильно.