Ученые создали "заплатку" для восстановления сердца после инфаркта

Ученые из американского университета Дьюка разработали искусственную сердечную мышцу, которая устраняет повреждения у людей, перенесших сердечный приступ. Об этом пишет газета Hundistan Times.
После инфаркта на сердце образуется рубец, из-за которого перестает правильно функционировать участок сердца. Большая заплатка, которую создали ученые американского университета, позволит предотвратить сердечную недостаточность.
По словам ученых, клетки для заплатки получили из человеческих плюрипотентных стволовых клеток. По своим электрическим, механическим и структурным свойствам заплатка схожа с сердцем взрослого человека, пишет портал MEDdaily.
"Этим способом мы могли бы заменить потерянную мышцу тканью, сделанной вне тела", — рассказал один из авторов исследования Илья Шадрин. Заплатка должна быть настолько же сильной и электрически активной, как родная сердечная ткань, иначе сердце начнет биться неправильно.
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