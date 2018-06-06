Ученые выяснили, как макияж помогает женщинам зарабатывать

14 тысяч человек пришлось опросить американским социологам Жаклин Вонг и Эндрю Пеннер, чтобы выяснить, какое преимущество дает макияж женщинам на работе, пишет Lenta.ru.
Макияж. Фото: СС0.
Макияж. Фото: romashka-funny.ru.
Макияж. Фото: romashka-funny.ru.
Макияж. Фото: romashka-funny.ru.
Макияж. Фото: romashka-funny.ru.
Макияж. Фото: romashka-funny.ru.
Макияж. Фото: romashka-funny.ru.
Макияж. Фото: romashka-funny.ru.
Макияж. Фото: romashka-funny.ru.
Макияж. Фото: romashka-funny.ru.
Макияж. Фото: romashka-funny.ru.
Макияж. Фото: romashka-funny.ru.
Ученые узнали, что следящие за собой женщины зарабатывают значительно больше, чем те, кто не уделяет должного внимания своей внешности.
Удивительно, но эта закономерность касается и мужчин: зарплаты ухоженных сотрудников тоже выше.
Пеннер и Вонг предполагают, что ухоженность, возможно, говорит работодателю о собранности человека. Люди, которые готовы тратить больше времени на внешний вид по утрам, — более организованные и ответственные.
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