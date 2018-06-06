Ученые выяснили, как макияж помогает женщинам зарабатывать

Макияж. Фото: СС0. Макияж. Фото: romashka-funny.ru. Макияж. Фото: romashka-funny.ru. Макияж. Фото: romashka-funny.ru. Макияж. Фото: romashka-funny.ru. Макияж. Фото: romashka-funny.ru. Макияж. Фото: romashka-funny.ru. Макияж. Фото: romashka-funny.ru. Макияж. Фото: romashka-funny.ru. Макияж. Фото: romashka-funny.ru. Макияж. Фото: romashka-funny.ru. Макияж. Фото: romashka-funny.ru.

Ученые узнали, что следящие за собой женщины зарабатывают значительно больше, чем те, кто не уделяет должного внимания своей внешности.

Удивительно, но эта закономерность касается и мужчин: зарплаты ухоженных сотрудников тоже выше.

Пеннер и Вонг предполагают, что ухоженность, возможно, говорит работодателю о собранности человека. Люди, которые готовы тратить больше времени на внешний вид по утрам, — более организованные и ответственные.