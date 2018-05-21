Ученые выяснили, какие качества помогают сделать успешную карьеру

Исследователи Университетского колледжа Лондона выявили 6 качеств характера, которые помогут добиться успехов в карьере и жизни, пишет L!FE со ссылкой на Би-би-си. Среди наиболее важных названы добросовестность и приспособляемость.
По мнению ученых, добросовестность важна для успешного стратегического планирования, а люди с высокой степенью приспособляемости проще справляются со стрессовыми ситуациями.
Кроме того, важно иметь любопытство, умение принять неопределенность, смелость и дух соперничества.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.