Ученые заявили, что после смерти люди наблюдают, что происходит вокруг

В качестве доказательств исследователи привели случаи, когда пережившие остановку сердца смогли в деталях описать, что происходило вокруг после клинической смерти. Они рассказывают, что видели врачей и медсестер за работой и слышали их полные разговоры, — факты, которые они иначе не могли бы знать. Эти воспоминания подтверждали и медики, удивленные тем, что их пациенты, которые были мертвыми, помнили все детали происходящего.

Традиционная медицина определяет смерть моментом остановки сердца. Кровь перестает поступать к мозгу, что приводит к почти моментальному прекращению его работы. Клетки мозга начинают отмирать, но на это может потребоваться несколько часов с момента клинической смерти, пишет "Росбалт".