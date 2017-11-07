Ученые заявили, что после смерти люди наблюдают, что происходит вокруг

После остановки сердцебиения сознание человека отключается, но не сразу. В "первой фазе смерти" люди осознают, что скончались, и понимают, что происходит вокруг, пришли к выводу ученые, говорится в статье журнала Molecular Psychiatry.
В качестве доказательств исследователи привели случаи, когда пережившие остановку сердца смогли в деталях описать, что происходило вокруг после клинической смерти. Они рассказывают, что видели врачей и медсестер за работой и слышали их полные разговоры, — факты, которые они иначе не могли бы знать. Эти воспоминания подтверждали и медики, удивленные тем, что их пациенты, которые были мертвыми, помнили все детали происходящего.
Традиционная медицина определяет смерть моментом остановки сердца. Кровь перестает поступать к мозгу, что приводит к почти моментальному прекращению его работы. Клетки мозга начинают отмирать, но на это может потребоваться несколько часов с момента клинической смерти, пишет "Росбалт".
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