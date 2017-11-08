Уэльский министр покончил с собой после обвинений в домогательствах

В полиции заявили, что ничего "подозрительного" в его смерти не обнаружено, и передали его тело коронеру. При этом, по информации The Guardian, "речь явно идет о самоубийстве", сообщает "РБК".



Сэрджент (представлял Лейбористскую партию) потерял свой пост секретаря кабмина по вопросам общественных групп и детей в прошлую пятницу.

В ноябре несколько женщин выдвинули против него обвинения в неподобающем поведении. Аналогичные обвинения в последнее время были выдвинуты в отношении целого ряда британских политиков разного уровня.