Уэльский министр покончил с собой после обвинений в домогательствах

Бывшего члена кабмина Уэльса Карла Сэрджента, обвиненного в сексуальных домогательствах, нашли мертвым у себя дома, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Би-Би-Си".
В полиции заявили, что ничего "подозрительного" в его смерти не обнаружено, и передали его тело коронеру. При этом, по информации The Guardian, "речь явно идет о самоубийстве", сообщает "РБК".
Сэрджент (представлял Лейбористскую партию) потерял свой пост секретаря кабмина по вопросам общественных групп и детей в прошлую пятницу.
В ноябре несколько женщин выдвинули против него обвинения в неподобающем поведении. Аналогичные обвинения в последнее время были выдвинуты в отношении целого ряда британских политиков разного уровня.
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